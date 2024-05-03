國科會去年整合產學研力量，開發出我國自行打造的生成式AI對話引擎「TAIDE」，並於3日發表應用成果，目前已累計超過6000次下載，系統不只能夠理解繁體中文、台語與客語，也導入中小學教育、農業、光電、司法等專業，盼未來協助百工百業發展，維持台灣特色的科技文化。

國科會統計，TAIDE在4月釋出7B模型，推出不到半個月，已超過6000次下載，產學界的應用熱度也超乎預期。其中不僅包含中興大學開發「神農TAIDE」提供農業知識檢索，且中文理解力跟具體解方都比ChatGPT更好。台南大學打造的「台英語」對話機器人也導入TAIDE，提供中小學台語教材並全球化。陽明交通大學開發的介面可聽懂台語跟客語，以及看懂台、客漢字，甚至可翻譯成英、日、印尼、越南等語言。

TAIDE計畫執行長李育杰表示，TAIDE最初還沒有影子，吳政忠就要求台灣一定要有可信任的AI對話引擎，並且要有產業效應。

李育杰說，看到系統上線以來，獲得各領域積極應用，不枉費團隊4天就完成TAIDE升級，呈現團隊練了1年功力。

國科會主委吳政忠表示，台灣資源有限，去年看似要開發繁體中文為主的對話引擎，好像不可能，不過沒有開始就沒有機會成功，如今系統上線1年，獲得不錯的回響，代表未來每個人都要擁有且會使用生成式AI。

中研院士孔祥重說，TAIDE可以連結到百工百業，但未來下一步是信任模式，一定要做好相關「攻擊」的防禦應變機制。