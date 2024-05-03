香港動作鉅獻《九龍城寨之圍城》，1日率先於香港及大陸上映，紛紛創下好成績，香港首日突破500萬港幣（約台幣2100萬），成為香港影史「開畫日」票房第2位；大陸已逾1.5億人民幣（約台幣6.8億），好評口碑在網路上洶湧炸裂。古天樂和洪金寶、林峯、伍允龍、黃德斌等人都有交手打戲，問他誰打得最好？答案竟是蔡思韵！他被對方打了至少7巴掌，搞笑形容「第1巴掌已進入休克狀態」，接著持續耳鳴。

古天樂飾演江湖中傳奇人物「龍捲風」，是九龍城寨裡的老大，功夫神乎奇技。他首次迎戰林峯時，先把手上抽到一半的香菸彈向空中，瞬間摔翻對方，自己再從地板彈跳起身，當古天樂還在半空中從倒立翻成站正落地的過程，竟又把菸接回手中，全程2秒，俐落帥氣。他被問到這個神技，冷笑說：「我每天在家都練8小時。」

不過，古天樂受訪被問片中哪位演員打得最好？他提到片中狠狠給他一個耳光的蔡思韵。「整部片打得最好的應該是蔡思韵啦」，他搞笑反問同在現場的蔡思韵，究竟拍了幾次？他說：「第1巴掌已經進入休克狀態，第2、3、4巴掌全部都沒反應了。事後要用冰敷，因為我拍完這幕，還有其它戲沒拍，她的巴掌真的好大力，我怕會臉腫，甚至還有個掌印，需要補妝；最慘的是這隻耳朵Vee Vee聲，聽不到了。」

雖然打了7、8個巴掌，但古天樂強調，是自己叫蔡思韵大力真打，「因為我怕假，用盡力打，這場戲好看最重要。」蔡思韵坦言巴掌是劇情需要：「後來見到他需要冰敷，好對不起！對不起！但我沒辦法，喊了Action我就必需要用真力。」

古天樂在片中其實還有更多更激烈的動作場面，包括他與洪金寶的拚鬥，一度遭對方長棍攻擊抵喉。古天樂談到洪金寶：「我拍過很多次他當武術指導的片，但我們是第一次一起演戲，與他打是開心的，他打得很精彩，做武術指導拍的電影都很精彩，有機會跟他打一次也是個很難忘的經歷。」

動作指導谷垣健治對他倆都十分讚譽：「第一天就要拍『龍捲風』的必殺技，我們有很多嘗試，拍出來就找到了感覺。古天樂每一下都是真力，洪金寶大哥都會用盡全力去做。」

電影重金打造重現80年代香港知名「三不管地帶」九龍城寨。古天樂回憶剛進入場景時：「覺得好貴呀，要花好多錢搭，但搭得好真好像，我自己都沒有去過真的城寨；但透過這個景，好像置身其中，感受到生活是怎樣的不見天日。當中的電線和喉管錯綜複雜，我都是第一次見到。」

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