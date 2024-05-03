彰化老年人口來到23萬人，任職於縣內各贀療院所的彰化縣護理師公會會員卻只有8856位，在人口結構逐漸高齡化趨勢下，護理人員扮演日益吃重的角色，為慰勞守護人民健康的護理師，彰化縣議會今日在員林電影院包場，邀請縣內護理師看優質國片。

每年5月12日是國際護理師節，彰化縣議會今日包場請縣內護理師看優質國片《莎莉》，彰化縣議長謝典林說，前幾年COVID-19疫情肆虐，看到在第一線努力奮戰的護理人員，勇敢挺身而出，由衷的敬佩，《莎莉》是一部講述農村女孩隻身前往法國勇敢追愛、找尋自己想要的生活，因此邀請護理師朋友來欣賞，消除平日的工作緊繃壓力，也鼓勵他們尋找理想、勇敢追夢。

彰化縣護理師護士公會常務監事陳美珠表示，彰化縣護理師公會會員主要在縣內各級醫療院所、診所及長照機構服務。她除了感謝謝典林議長在國際護師節前夕邀請欣賞電影，也期待議會能持續為醫護人員爭取更多福利及舉辦更多育樂活動，讓平日身處高壓忙碌工作環境的護理人員，下班後能有更多休閒活動與場域來放鬆身心。

因今年國際護師節適逢母親節，在電影放映前，謝典林也特別準備了田尾在地種植的康乃馨送給護理師，感謝白衣天使們的辛勞與付出，現場還準備了彰化縣青年創業設計的仙草甘茶與精緻咖哩餐盒，讓醫護人員放鬆心情欣賞電影的同時，也來場美食饗宴，同時感受彰化年輕人的熱情與創意。