新北三峽李梅樹紀念館4月27日至6月10日展出「春色無邊－初代臺陽人的春日和鳴」特展，並於長福橋旁設置台灣已故畫家李石樵「橫臥裸婦」海報看板宣傳，未料遭民眾質疑看板不合法，館方今將畫作以黑幕取代，中間擺放QRcode供大眾掃描了解策展目的，李梅樹基金會執行長李景文表示，將詢問市府如何申請設置看板。

李景文無奈地說，有民眾認為畫作不雅觀影響兒童，四處向各單位檢舉，館方電話也被打爆，他只好順應民意改放黑幕，附上QRcode供大眾掃描了解此次策展目的，該看板畫作仍會在紀念館展出。

李景文表示，看板擺放位置是三峽一家停車場免費提供給館方放置藝術展覽看板，已有6、7年之久，每年館方會換2次看板內容，以前都沒事，未料這次卻遭抗議，讓他對停車場業者感到不好意思，會向工務局說明此事並詢問如何申請設置看板。

工務局表示，招牌廣告申設主要是以構造安全為主要考量，經查本案並無相關申請招牌廣告許可證紀錄，已發文通知限期提出申請。