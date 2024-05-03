集BL愛戀、青春與穿越元素於一身的電影《環南時候》，將於5月31日全台上映。電影《環南時候》由夏騰宏揭開序幕，一個從2022年穿越時空回到過去的少年，與1991年的宋柏緯、初孟軒、王渝屏展開一場跨越時空的友誼，共組「環南四少」，並以全新視角重新認識自己；夏騰宏形容要揣摩角色與這段跨時空的友誼，對他來說非常困難，因為對角色來說，他與宋柏緯的友誼不單純只是來自朋友，甚至包含了「親情」以及對於自己從未見過母親的探索，他表示：「我飾演的角色從出生就是個謎，帶著現代的心境回到過去，雖然自己的謎尚未解開卻遇到了人生知己，過去的事實這麼美卻更讓角色迷惘惶恐！」『我就跟你說我是從未來來的嘛，為什麼你們都不相信我。』一句台詞道盡了他同時在這部穿越電影飾演兩個名字的角色在生命中的無助，而為什麼照片中永遠沒有他，則是一個很大的謎團，他期待影迷一起來感受到這部電影想傳達那個「最好的時候」是什麼時候？

而夏騰宏穿越時空回到1991之後，除了結識拜把兄弟，也巧遇出現在家中與他父親陳保定寒暄時，讓他驚豔的女子王渝屏，王渝屏在1991年飾演的是一位18歲對金錢無憂，背景為西門町的百貨龍頭的千金，而她亦是全片唯一從18歲演到49歲，角色年紀幅度橫跨30年的演員。

這個角色從三年前田調籌備，就吸引不乏影后級的演員擔任演出，直至開拍定裝前七天時，受疫情擾亂拍攝檔期影響，女主角必須重新物色人選，導演李鼎心急如焚的同時，腦海中浮現過往一直在不同後期中心的剪接室，老是瞄到的一位出現在許多作品擔任配角的女演員，他一直對那個女演員各種形象的詮釋記憶深刻，經查證後知道這個女生就叫做王渝屏，沒想到他與夏騰宏提及此事，夏騰宏立刻表示他從三年前一開始讀到這個故事，就覺得這角色根本是王渝屏，於是他立刻打電話給王渝屏，希望她能跟導演見上一面來爭取演出。

由於距離定裝僅剩七天時間緊迫，王渝屏原本基於即將出國工作的行程，百忙之中在經紀人陪同之下用視訊試鏡，並完全以素顏示人，交談過程中，她跟導演形容：「18歲的俞康敏比較衝動、直接，也比較執著，當然，49歲的她也同樣會有這些性格，只是面對事情時，她可能會停下來，靜下心思考，慢下來想這件事情，如果是我在詮釋49歲的角色時，特別想要做到的，是在其中找到當一個人可以沉靜下心來思考時候的反應。」