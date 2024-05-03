玉山國家公園從事瀕臨絕種台灣黑熊等保育工作28年，經調查園區至少有139隻台灣黑熊，推估全台可能有200至600隻族群，近年台灣黑熊有增長並向鄰近地區擴散趨勢，未來潛在人熊衝突可能逐漸浮現，玉管處舉行「台灣黑熊救傷教育訓練」，健全黑熊救傷機制。

玉山國家公園管理處指出，1996年起從事台灣黑熊的保育及研究工作，台灣黑熊成為「傘護種」，黑熊棲地保護也連帶庇護眾多生物，目前園區至少有139隻台灣黑熊，玉山成為台灣黑熊的重要棲地之一，近年台灣黑熊族群有增長並向鄰近地區擴散趨勢， 以東部園區最明顯，今年截至4月有11筆台灣黑熊紀錄，其中東部園區瓦拉米步道8筆最多。

玉管處偕同野灣協會於南安遊客中心舉行「台灣黑熊救傷教育訓練」，健全黑熊救傷機制。（玉山國家公園提供／楊靜茹南投傳真）

去年野放的台灣黑熊「達古阿里」，3月再度被發現受困於卓樂部落產業道路旁私有原保地。（林保署花蓮分署提供／楊靜茹南投傳真）

玉管處有鑑於台灣黑熊活動範圍廣大，常移動至玉山園區外，未來人熊共存及潛在衝突可能逐漸浮現，偕同台灣野灣野生動物保育協會（簡稱野灣協會）於南安遊客中心舉行「台灣黑熊救傷教育訓練」，林保署、卓溪鄉公所山林維護隊、卓溪鄉登山協會等團體參與，盼建立跨機關的夥伴關係，提升監測與應變能力，健全台灣黑熊保育網絡及救傷機制。

台灣黑熊救傷教育訓練除了上課，還帶參加學員前往台灣黑熊出沒熱點「瓦拉米步道」進行實地演練。（玉山國家公園提供／楊靜茹南投傳真）

台灣黑熊救傷教育訓練課程由野灣協會的獸醫團隊、林保署花蓮分署以及野聲環境生態公司等專業團隊分享過台灣黑熊救傷經驗，檢體採樣的注意事項，及台灣黑熊野放後的追蹤與衝突防範等，並前往台灣黑熊出沒熱點「瓦拉米步道」進行實地演練，包含台灣黑熊痕跡的辨識及救援流程。

玉管處強調園區是台灣黑熊等野生動物的家園，建議山友：（1）進入園區攜帶熊鈴等製造聲響保護自己及野生動物安全；（2）食物保存好，勿使味道溢散，干擾野生動物自然習性；（3）看到黑熊請保持冷靜，安靜盡速離開；（4）開車行駛山區道路放慢速度，避免野生動物遭路殺；（5）健行時發現黑熊或相關痕跡，請通報玉管處。