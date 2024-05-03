有2次酒駕前科的富商向詠強，2022年酒後又無照駕駛開著保時捷休旅車，撞死穿越馬路的新加坡籍空少，檢方依酒駕致死罪起訴，台北地方法院由國民法官參與審理後，考量他認罪並已賠償死者家屬800萬，加上強制險200萬，家屬已獲1000萬賠償，判刑6年8月。

審判長宣判後表示，向男觸犯《刑法》185條之3的不能安全駕駛致人於死罪，但他案發後留在現場且向警方自首，符合刑法62條減刑事由，且坦承犯行，並已賠償死者家屬，合議庭量刑後，判處6年8月徒刑。

2022年11月1日下午向男先喝了半瓶紅酒，到他經營的舒療店按摩，晚上開著保時捷休旅車回新北市新店區住所，晚上8時52分，向男開車行經北市敦化南路二段快車道，遇上新加坡籍美國聯空航空空少違規闖越馬路，當時向男的車速已超過該路段的50公里限速，撞上該名空少。

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