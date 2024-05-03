台中市神岡區兒少家庭福利館總工程經費4296萬4968元，3日舉行開幕典禮，場面熱鬧。（張妍溱攝）

台中市神岡區兒少家庭福利館3日舉行開幕典禮，以「家的開始」為設計發想，外觀有各式各樣顏色的小房子，塗飾逗趣的彩繪圖樣，象徵「幸福的家，從台中開始，從神岡出發」；親子館還結合神岡區農特產品，設計吉祥物馬鈴薯，後方更開闢一塊小農地種植蔬果，讓孩子們體驗栽種及採收，探索生命。

台中市長盧秀燕3日出席開幕典禮時指出，她是六都唯一的女市長，也是一位母親，深知父母養兒育女的各項需求，神岡兒少家庭福利館是神岡首間公托與親子館，為台中第17座親子館，也是第43座公托，市府會繼續建置，讓市民從小獲得良好照顧與教育。

盧秀燕說，過去台中公托及親子館不足，29個行政區僅5座公托、4座親子館，她上任後推動「區區親子館」和「公托倍倍增」計畫，藉由公托大量建置，為減輕市民養兒育女的負擔，台中市公托家長負擔1個月1500元，是六都最便宜的，名額一推出即秒殺，將持續推動建置。

市長盧秀燕並與小朋友們一起製作迷你飛機模型及神岡特產玫瑰百合花圖案的母親節卡片。她表示，台中喜事連連，神岡國小活動中心及停車場開工、「兒少家庭福利館」落成啟用，感謝立委楊瓊瓔協助向衛生福利部社會及家庭署爭取1800萬元預算，及市議員與地方人士支持。

社會局表示，神岡「兒少家庭福利館」總工程經費4296萬4968元，5年來，台中市親子館從4間增加到17間超越4倍增；公托也從5家增加到43家，邁向9倍增，未來石岡及南屯等公托也將開辦，打造友善宜居的幸福台中。

神岡「兒少家庭福利館」1樓為親子館，提供0至6歲嬰幼兒及其家長托育諮詢、親職教育、親子活動、教玩具借閱，及早期療育等福利服務，服務時間為周二至周日上午9時至下午5時；2、3樓設置公托，採日間托育，由專業托育人員照護50名0至2歲嬰幼兒，收托時間為周一至周五上午8時到下午6時，每月收費8500元。凡設籍台中0到2歲的嬰幼兒，其父母或監護人一方設籍台中且符合收托資格者均可報名。