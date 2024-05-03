少子化日益嚴重，為了搶學生數，各大學紛紛推出不同的補助，其中佛光大學就宣布新生全面免繳學雜費，大二至大四的學生補助3.5萬元，轉校生還有額外獎學金，希望能減輕就學壓力，讓每位學生都能擁有教育平等的權利。

為減輕就學負擔，政府今年2月起補助私立大學學生每年3.5萬元學雜費，佛光大學今（3）日召開記者會宣布加碼，今年只要來就讀佛光大學，新生免繳學雜費，大二至大四學生除了政府補助的3.5萬元，學校將另外補助3.5萬元；夏季轉學考，若有他校學生轉入，除了佛教學系外學雜費一律採公立收費，不只沒有設立成績門檻，且還會提供第一學年1萬元的獎學金。

佛光大學校長何卓飛表示，雖然在少子化影響下，招生人數受到影響，但同時也讓挹注於每位學生的資源提升，今年推出新生免學雜費等各種補助，大二起扣除補助每學期最多僅需負擔1.2萬元，讀完4年大學的學雜費加上住宿費不會超過10萬元，讓學生們不再需要如背負龜殼一般去扛學貸。

此外，何卓飛提到，佛光大學擁有佛光山在全球300多個道場的支持，只要學生能通過外語能力檢測，就能選擇到美國、澳洲、大陸、韓國、日本、東南亞以及歐洲等地進行海外學習，也能與海外知名大學進行雙聯學位，還可以擔任志工參與國際交流活動，拓展國際視野。