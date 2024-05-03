男星、前立委余天無論在演藝圈或政壇，都享有高知名度，但人生歷經許多風霜，2位弟弟死於非命，父親病逝，次女余苑綺癌逝；如今女婿Gary（陳鑒）成詐欺嫌疑犯，余天痛心大罵：「該關多久就關多久。」

余家飽受命運捉弄，余天的三弟余龍（本名余福龍）1992年只是去神話世界KTV消遣，就遇上湯銘雄縱火案，來不及逃生不幸喪命；四弟余福星2004年在廈門走私海洛因被捕，因數量龐大不得緩刑，2006年被處死刑，當時余天悲痛地說：「如果下輩子有機會，還是做我的兄弟，就不要送給別人，就留在我身邊，我會好好的照顧他。」

余天的獨子余祥銓也曾讓他傷透腦筋，余祥銓2002年從加拿大回台時被發現持有並吸食大麻，進到勒戒所，受少年感化教育兩周，後來又陸續爆出停車糾紛、夜店醉後打人等負面事件；所幸余祥銓近年結婚生子後穩重不少，形象變得正面。

余祥銓本來是令余天頭痛的兒子，現在成為好先生、好爸爸。（圖／余祥銓臉書）

2022年，余苑綺抗癌8年撒手人寰，余天、李亞萍、余祥銓在鏡頭前淚流滿面的受訪，讓人看得相當鼻酸，而余苑綺的丈夫陳鑒在臉書感性發文：「老婆！！謝謝妳這幾年的陪伴，妳所交代的事情我會去完成，我也會好好照顧小孩，希望妳能沒有牽掛的離開（再也沒有病痛折磨著妳），最後我只想跟妳說我真的好愛好愛好愛妳～！」，並PO在病榻旁握著余苑綺的手的照片。

余天陪伴余苑綺做治療。（圖／中時資料照）

余天後悔太快答應余苑綺的婚事，讓女兒嫁給陳鑒。（圖／中時資料照）

想不到才過2年，陳鑒從好老公變成詐欺嫌疑犯，疑似是詐騙集團車手頭，手下擁有一批車手，上月30日行徑可疑，遭新北市海山警分局幹員逮捕，從身上查扣200餘萬元剛收回的贓款，陳鑒趕緊掏出余天特助的名片，否認從事非法勾當。余天得知後駁斥女婿是特助，懷疑對方私下自己去印名片，他也否認事先知情女婿涉詐欺才退選，大義滅親痛罵：「要關多久就關多久」，甚至後悔把女兒嫁給陳鑒。

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