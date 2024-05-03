台南仁德1名年約5旬國中男老師，日前運動後回辦公室與其他老師聊天，話講到一半突倒地口吐白沫，失去呼吸心跳，一旁護理師趕緊打119報案，消防局值勤員派救護車前往救援也同步請報案人手機開擴音，以節拍器指導對方每分鐘100下節奏做CPR，成功將男師從死神手中搶救回來，送醫急救，現已轉到一般病房。

台南市消防局救災救護指揮中心指出，這起事件發生在4月29日，當時為該校護理師打119報案，119執勤員綜合電話端急促對話及過往勤務經驗，立即指派救護車前往，值勤員同步請其檢視躺在地上的男師狀況，只見其已無呼吸、心跳，狀況十分危急。

消防人員趕到學校將男老師緊急送醫搶救。(台南市消防局提供／曹婷婷台南傳真)

119執勤員立刻請報案人手機開擴音，利用節拍器以每分鐘100下節奏指導執行CPR，過程中，該名護理師也使用AED電擊1次，患者於當下即回復脈搏、呼吸等生命徵象。

當文賢消防分隊與歸仁高級救護隊到場，立刻給予十二導程心電圖監測及靜脈注射等進階治療及後，隨後將男師後送市立醫院急救，4月30日接獲院方告知，男師意識清楚且已恢復自主呼吸，今天已經轉一般病房。

「真的是千鈞一髮！」消防局救災救護指揮中心指出，一般若失去心跳呼吸6分鐘，就很危險，即使搶救送醫，恐也很難完全恢復到以往日常，更可能淪為植物人，但該名老師非常幸運，講話講到一半昏迷，一旁的人警覺「怎麼突然沒聲音」，及時發現他已倒地昏迷並即刻救援。

為更有效急救患者心臟疾病，消防局於2020年5月起救護車全面配置12導程心電圖系統，到院前施作12導程心電圖共6983次，至今已有371件成功協助院方提前判斷為STEMI(心肌梗塞)患者。