台中市議員何文海3日質詢指出，曾被前台中市長胡志強稱為「台中小巨蛋」的圓滿戶外劇場，舉辦活動次數寥寥可數，呼籲市府多重視在地藝文表演，「不要只炒作水湳及還沒蓋的巨蛋」。文化局表示，去年因歲修影響利用率，今年8月後會有馬戲團等表演，另有11場大型演出積極洽談中。

台中市議會今進行教育文化業務質詢，市議員何文海關心圓滿戶外劇場使用率。他說，圓滿劇場過去不但常有表演活動，也是每年中台灣元宵燈會的場地。但近年來民眾反應，很少看到圓滿劇場辦活動，質疑「是在關蚊子」？

何文海提到，經調閱文化局資料，過去3年，市府在圓滿劇場只舉辦26場活動，其中18場借用，8場租用，租金收入僅132萬元；今年至今也只辦3場活動，接下來的行事曆全空白，質疑盧秀燕市府對圓滿劇場的定位？

文化局表示，圓滿戶外劇場作為台中市重要藝文場館，即使疫情期間，市府仍在當時規範允許內，持續辦理卡達世足賽冠軍賽轉播活動、《樂來越愛你》電影交響公益音樂會、中台灣元宵燈會《民歌饗宴》、舞鈴劇場《生命之光》等多場大型活動，民眾參與熱烈。

文化局指出，去年下半年為已啟用逾15年的圓滿劇場，進行設備整修優化工程；施工期間市府於文心森林公園辦理「搖滾台中」，仍吸引14萬人次參。目前圓滿劇場已竣工，除了將迎來8、9、10月許多活動外，另有11場大型演出積極洽談中。