林子閎（左）為戲健身，大方秀出好身材。（TVBS提供）

黃柏峰為轉大人，展開男子漢的訓練。（TVBS提供）

林子閎在TVBS、新傳媒原創劇集《完全省錢戀愛手冊》中飾演王牌業務，這一周最新劇情展開追愛大作戰，利用苦肉計成功獲得郭書瑤關心，甚至自願入住男方家中貼身照顧。呆萌大學生黃柏峰為了提升在陳語安心中的男性魅力，開始自我鍛鍊，期望成為真正的男子漢。

劇中林子閎雖成功拿下大訂單，卻也因胃潰瘍送醫，引起郭書瑤擔心，宣告暫時入住男方家中守護他的健康。林子閎趁機上演腹黑計劃，洗完澡後刻意裸上身出現，甚至讓郭書瑤「意外」觸碰到自己的胸肌，兩人間的曖昧氛圍急速升溫，讓人更加期待他們令人臉紅心跳的同居生活，林子閎也為這場戲勤健身。

戲裡林子閎被鄧偉德稱為「有心機的大野狼」，主動將郭書瑤的手放在自己的胸肌上，稱「剛洗完澡太熱，需要借你的手降溫」，女方立刻滿臉通紅，害羞地以上廁所為由，逃離美男的誘惑。問及郭書瑤覺得「王海闊」最有魅力的時刻？她給予極高的稱讚，表示：「王海闊的魅力不是來自角色本身，而是因為子閎的詮釋，所以有魅力。」

擁有高挑身材的黃柏峰也不讓林子閎專美於前，戲裡為追求陳語安想「Man」一點，聽取便利商店店長蔣偉文的建議，積極改造自己，從舉重、游泳到表情管理無所不用其極。一場在泳池邊的暖身動作，短短幾個畫面就讓粉絲心跳加快。黃柏峰透露為了拍攝，幾乎天天往健身房跑，並在拍攝前嘗試48小時斷食，雖然過程艱辛，但他希望通過毅力展現的成果，能讓觀眾感受到自己的用心與努力。

《完全省錢戀愛手冊》每週日晚間8點於TVBS 42頻道播出兩集，晚間10點在Netflix及愛奇藝國際版播出。每週一在meWATCH更新，每週一至週五晚間10點U頻道播出。