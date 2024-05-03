儘管市場普遍認為第2季手機拉貨成長趨於平緩，受惠產業客戶版圖轉移，美系大客戶本季財報優於預期且樂觀看待，並以「超級循環」(supercycle)周期來形容下半年手機市場的強勁需求，宏捷科4月合併營收4.47億元，月成長1.25%，年成長276%，持續創下30個月以來營收新高，宏捷科表示，第2季合併營收可望不低於第1季，有望維持月增、季增成長趨勢。

手機晶片產業龍頭高通和聯發科(2454)相繼在法說會上釋出下半年手機即將復甦的樂觀訊息，且蘋果也釋出下半年的iphone新機會如外界預期導入AI應用，確定AI手機世代的正式到來，宏捷科美系客戶在AI領域跨足了包括Wi-Fi、手機、車用等不同平台，並積極拓展大陸非蘋手機市場，在高階機種的市佔率逐步攀升，加上大陸手機市場在經歷兩年低迷後，目前已正在加速復甦中，對宏捷科下半年投片會更加積極，宏捷科樂觀看待未來營運表現。