台灣金融事務最高主管機關金管會（FSC）統計，到3月為止，台灣ETF規模已達4.74兆新台幣，約1,458億美元，較2023年同期暴增77%。同時，台北股市的市值只漲20%，表示有大量資金注入ETF。

台灣基金經理人表示，自家客戶會擔憂，台股已經漲至兩萬點之上，再漲的空間還剩多少。散戶把大筆錢去搶ETF，故也推動股價走高。不過，未來萬一情勢反轉，也大幅增加下行風險。

經過金融業者精心包裝後，各種主題的ETF選擇也愈來愈多，包括指數型、高股息，還有各類產業等。台股在4月19日發生股災，最後狂跌774點或3.8%，收盤時下跌的點數亦創單日最大。

根據台灣證交所數據，4月19日賣超金額創歷史第2大的外資，在賣超前10大個股中，ETF就有4檔，包括元大台灣價值高息、統一台灣高息動能、復華台灣科技優息，以及群益台灣精選高息。

路透社指出，台灣媒體曾報導，部分在學的學生甚至還有出家人，都使用ETF來炒股。台灣受訪民眾認為，ETF是一個方便的投資工具，很適合沒時間看盤的且風險不大，還有散戶抵押房子來買ETF。

分析師表示，買ETF不可能穩賺不賠，人工智慧相關的ETF正夯，是因為美股與台股AI族群上漲所致。萬一以後不漲或下跌時，過度槓桿化的民眾沒及時停損，可能會賠不少。