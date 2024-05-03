展覽首日，台灣產業形象發表會以「MIT 2」訴諸價值合作的加乘效果，期盼台灣(Taiwan)與泰國(Thailand)不僅擴大貿易來往，更將深化藝文與科技等多層次交流。國內顯示技術大廠友達(2409)發表「FindARTs擬真藝屏」及其衍生藝術生態圈，以博物館等級的數位典藏技術，賦予藝廊異地策展、星級飯店打造藝術展牆等嶄新體驗。而近年曼谷季節性霧霾嚴重，宏碁智新推出採用35%回收塑料再製的「Acerpure Pro Vero環保清淨機」，消除室內PM2.5及甲醛危害，也落實環保設計的綠色主張。

駐泰國台北經濟文化辦事處經濟組組長倪克浩表示，泰國近年相當重視環境永續，大力推動BCG(Bio-Circular-Green)永續經濟模式，發揮生物及文化多樣性的優勢，轉型擺脫中等收入陷阱。台灣應對複合型災害具有豐富經驗，本屆參展商如三久建材打造適應各種環境的防水捲門，避免極端水患侵害民安財產；清展科技與宏碁共同開發智慧紗窗，可偵測霾害與室內一氧化碳。這些因應氣候變遷，保障生活品質的解決方案，都是台泰深化在地合作的新領域。 泰銀Krungsri Research及英商Global Data等機構不約而同皆預估，基於東部經濟走廊拉動的基建需求，泰國建材商機自2024至2025年，可望維持3.5%至4%穩健正成長。在經濟部國際貿易署「提升台灣產業國際形象」及「好產品，推出國」等政策指引下，本屆貿協及金屬公會籌組台灣展團共計23家，前進曼谷為我國MIT建材產業打造創新、永續且智慧的品牌價值。