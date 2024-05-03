南投一名陳姓公車司機，載客行駛途中竟違規紅燈右轉，遭警方逕行舉發，台中監理所開罰1400元並扣3點，陳男主張當時車上有2名長者站立，若急煞恐造成乘客摔倒受傷，提行政訴訟請求免罰，法官審理，陳男擔任公車駕駛，對於交通規則之遵守，尤應自我要求，駁回陳男之訴。

判決書事實概要指出，2022年11月25日上午9點58分，陳男駕駛公車行經南投縣埔里鎮中山路三段與蘭陽街交叉口，因紅燈違規右轉，遭警方逕行舉發，裁罰1400元並記違規點數3點。

陳男主張，當時紅燈甫亮起，僅有1秒鐘可以緊急剎車，鑑於車上有兩名長者站立於車內，為避免乘客因緊急剎車而跌倒摔傷，才會紅燈右轉，並檢具兩名老人站立車內照片佐證，聲明原處分撤銷。

法官認為，老人搭乘公車，有優先座位可以乘坐，且是否確有兩名老人站立車內，已難遽信，而陳男雖提出兩名老人站立公車內照片，經查並非本件違規時間之照片，尚不能憑採。

法官指出，公車司機承載車上所有乘客生命、身體、財產安全，對於交通規則之遵守，尤應自我要求，若當時車上係有老人站立而可能跌倒受傷之緊急危難情況，顯係陳男未能減速慢行、留意道路前方路口號誌狀況之駕駛行為所造成，其事前應防止、能防止而未防止，陳男據以主張免罰，顯不可採，予以駁回，仍可上訴。