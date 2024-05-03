新北市土城區裕民路停車場今（3）日下午發現1名男子陳屍在賓士車後座，轄區警方獲報後立即封鎖現場調查，經查死者為20多歲楊姓男子，並非車主，身上有多處傷痕，但傷口已結痂，初步研判非致命傷，死因仍須進一步調查。

據了解，該輛賓士車於今天中午開進停車場，駕駛將車停妥後即離開現場，警方已在積極追查駕駛身分，盡速釐清案情。

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