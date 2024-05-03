該行執行長Slawomir Krupa正在尋求結束多年來表現不佳的局面，並削減成本。

興業銀行公布第一季淨利為6.8億歐元(約7.293億美元)，年減22%，但是仍高於該銀行編制的15位分析師估計平均的4.63億歐元。

銷售下降0.4%，至66.5億歐元，高於分析師估計的64.6億歐元。

傑富瑞(Jefferies)在發給客戶的簡報中表示，CIB部門(企業和投資銀行)推動了營收表現。而由於「特定市場狀況」，法國提撥準備金的急劇增加。

傑富瑞：「我們懷疑這將成為投資者提問的主題」。

在歐元區利率比預期高得多之下，許多歐洲銀行今年第一季度的業績超出了預期，一些銀行還提高了今年的獲利目標。

但由於法國存款成本較高，包括興業銀行在內的法國銀行並未從利率上升中受益太多。

興業銀行的投資銀行部門的獲利增長26.4%，至6.9億歐元，超出預期；同時之間，該部門營收則下降5.1%，至26.2億歐元。

該行歷來表現強勁的領域、股票衍生性商品銷售表現良好，企業融資服務及諮詢業務也是表現良好。

而這些也這抵消了固定收益和外匯交易銷售下降17%的影響，並且表現低於華爾街大行和法國巴黎銀行的平均水平。德意志銀行的固定收益和貨幣交易部門的營收成長了7%。

該行目前不再將法國零售銀行部門作為獨立業務來報告。

在過去三年，興業銀行股價走勢落後於法國同業，僅上漲9%，而法國巴黎銀行和法國農業信貸分別上漲26%和13.5%。

一年前剛剛上任的Krupa，在去年9月讓投資人感到失望，在銷售停滯之際，他將一個關鍵獲利目標推遲一年，到2026年。但他承諾透過削減成本和實現目標，來重振股票，同時出售非核心資產。