民進黨前立委余天次女余苑綺，2022年因癌病逝、享年39歲，不過女兒老公Gary（陳鑒）昨天卻傳出勾結詐團，警方當場人贓俱獲，將他逮捕並依加重詐欺罪移送法辦。事實上，余天兩年前除了痛失愛女，過去也曾為兄弟、兒子操碎了心，一路走來相當坎坷。

余天現年76歲，家中共有5名兄弟，老三余龍多年前不幸葬身火海，老四余福星則在他國小時，因故被送給其他人當孩子。2006年，余福星在大陸走私30公斤海洛因被逮捕，據傳余天當時試圖花費百萬將弟弟救回，無奈卻仍於2006年遭到槍決。

至於余天的獨子余祥銓，2002年間在加拿大留學回國獨家，並於京華城頂樓知名PUB被警方查獲涉嫌持有二級毒品大麻，也因此進入勒戒所，受少年感化教育兩周。對此，余天夫婦曾一度操碎心，不斷為孩子的過失向社會大眾公開致歉。

2009年，余祥銓在北市發生一起車禍糾紛，雖然人並無大礙，卻與前來採訪的記者發生口角衝突，父親余天也曾現身立法院為兒子的行為大罵「混蛋」，並向媒體鞠躬表示歉意。

2014年，余天次女余苑綺被發現罹患直腸癌3期，歷經至少70次化療，抗癌之路相當艱辛，2022年仍敵不過病魔而癌逝。甚至余天一家很長時間內，始終無法走出失去愛女的傷痛，而余天也一度表態，「這種事情一輩子都走不出來… 眼淚很自然掉下來，就不要去談。」

女婿陳鑒因淪車手的新聞曝光後，而陳鑒被警方壓制時曾秀出「余天辦公室特助名片」，輿論傳開後，余天先是反駁辦公室根本沒有陳鑒的名字，並感慨女兒怎麼就嫁了這麼一位老公，憤怒直言：「最好判久一點，做詐騙，可惡。」

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