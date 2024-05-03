遠傳電信3日召開2024年第一季法人電話說明會。受惠於用戶持續升級5G、手機銷售挹注、新經濟業務穩定貢獻，與合併亞太電信綜效，遠傳2024年第一季合併總營收為257.5億元，年成長率達15.4％，創下連續14季正成長。

受益於遠亞合併綜效、電信本業擴大加深獲利力道，合併稅息前折舊攤銷前獲利（EBITDA）為88.9億元，年成長率高達11.9％，再創歷史新高。雖然受合併帶來的攤銷折舊影響，但在本業獲利提升、業外貢獻等利多帶動下，稅後淨利為29.2億元，登上8年同期新高，年成長率仍達6.1％。2024年第一季稅後每股盈餘（EPS）為0.81元。遠傳2024年第一季營收、合併EBITDA和EPS皆超越財測目標，其中EPS達成率更高達115％，營運績效亮眼。

展望2024年第二季，遠傳將加速整併亞太電信網路，並完成全台3G網路關閉、全面進入VoLTE（Voice Over LTE）時代，以提升用戶網路體驗、最大化網路投資經濟效益。此外，將藉由合併後擴大的行網、固網用戶數，帶動電信服務營收成長；並透過發展智慧資通訊解決方案、擴大開發企業客戶，加深新經濟業務成長動能；更將研發、投資並進，打造多元創新的數位加值服務。

遠傳行動通訊業務穩健成長，在用戶穩定升級5G、合併亞太電信效益帶動下，2024年第一季總用戶數年成長率達26.6％，5G月租型用戶滲透率突破39％，持續穩居業界之冠，不僅即將重回2023年底合併亞太電信前滲透率40％的佳績，並帶動2024年第一季行動服務營收年成長率達18.3％，締造自2021年第二季以來連續12季正成長。月租型用戶每月平均貢獻度（Average Revenue Per User；ARPU）持續穩居業界第一。

遠傳深耕數位轉型創造利多，2024年第一季新經濟營收年成長率達12％，獲利金額年成長21％，新經濟營收中，企業客戶端、個人用戶端占比分別為54％、46％。企業客戶端數位轉型需求強勁，智慧資通訊解決方案的營收與獲利年成長率分別為18％、30％；資安服務表現優異，營收與獲利年成長率分別為52％和61％。在個人用戶方面，遠傳friDay影音持續獲用戶青睞，營收與獲利年成長率分別為15％和26％；手機保險與帳單代收同樣表現亮眼，營收與獲利年成長率分別為12％和11％，挹注新經濟穩定成長。

在個人數位服務端，遠傳friDay影音持續祭出豐富的日韓獨家強檔、投資原創影劇，帶動2024年第一季全站付費用戶數、營收穩健向上。根據全球最具影響力的收視率調查公司尼爾森最新報告，遠傳friDay影音獲台灣OTT影音網站使用占比第三名，不僅領先Disney＋、更為本土OTT之冠。遠傳以投代購的愛情電影《青春18×2通往有你的旅程》於3月起陸續在台、日、韓熱映，帶領本土優秀影視作品走向國際。

「遠傳守護網」為用戶阻擋惡意網站等資安威脅，訂閱用戶數年成長率維持雙位數動能，試用後申辦付費使用的用戶比例更高達70％。403花蓮大地震後，遠傳第一時間在當地成立「關懷服務站」提供協助，並啟動送愛到花蓮關懷計畫，包含旗下遠傳friDay購物推出「送愛到花蓮」購物專區，不僅免運費，商家也免上架費、免成交費，邀請消費者一起力挺花蓮店家。

遠傳持續發揮5G「大人物」（大數據、人工智慧、物連網）核心專長，在永續智慧城市、電信系統整合、智慧醫療、數位轉型四大領域斬獲佳績。在永續智慧城市方面，遠傳「智慧空品」解決方案透過自行開發的可視化平台即時監測空污，並首創結合AI智慧灑水，有效防污減塵，打造健康宜居的永續智慧城市。「環境水情」應用協助縣市政府藉由即時監測雨水下水道，掌握易淹區及主要幹管的即時水位，整合氣象預報及AI預測，達到預警、防災應變等效益。

在電信系統整合方面，協助銀行業整合以多協議標記交換（MPLS）為主架構的企業虛擬網路（VPN），完成網路安全設備升級。在智慧醫療方面，首創「5G救護車」目前已支援全台共7個縣市的緊急救護，透過「5G救護車捐贈公益計畫」，持續將這項「5G救援者應用」拓展至更多地區。在數位轉型方面，遠傳為全台第一家取得微軟授權解決方案夥伴資格（Licensing Solution Partner，LSP）的電信業者，協助產官學伙伴數據上雲、進行能源管理，一同邁向永續共好。