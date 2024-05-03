小琉球垃圾堆置場距離居民聚落並不遠，居民不但感到惡臭難當，更為環境衛生擔憂。（民眾提供／羅琦文屏東傳真）

屏東熱門觀光景點小琉球，自2月底開始垃圾即無法清運，堆積如山，琉球鄉公所自2月23日至5月1日辦理6次招標均流標，天氣愈來愈熱，居民苦不堪言，加上旅遊旺季即將來臨，對觀光有極大影響，環境部與環保局提高清運補助，盼能順利招標。

小琉球每年觀光人次達百萬以上，也產生大量垃圾，平日約5噸，假日則是7萬多噸，年垃圾量正常時逾2000噸，由於是離島，由鄉公所雇請環保清運公司跨海清運，送至屏東崁頂垃焚化場，垃圾清運費由中央環境部全額補助。

鄉公所自2月23日至5月1日，共辦理6次招標，結果均流標。2月底起暫置場已累積約500噸垃圾，近日來時雨時晴，垃圾淋溼後再經烈日曝曬，惡臭更是難聞，堆置場距離聚落不遠，居民在下風時紛紛抱怨，晚上都只能緊閉門窗，不但惡臭受難當，更擔憂衛生疾病問題，紛紛向鄉公所或民代反映，但都無法解決。

琉球鄉公所表示，小琉球垃圾從2月23日開始堆積至今2個多月，至目前約有5、600公噸。以往的招標過程都很順利，垃圾也都一直有轉運，但今年廠商可能認為經費的問題，都沒有前來投標，招標過程不是很順利，造成垃圾無法轉運，才會堆放成現在的情況，公所很重視，也在積極討論流標的原因，廠商可能認為經費的問題，都沒有投標，公所也有向上級爭取較高的經費。

鄉公所表示，不少民眾向公所反應，公所也持續關注垃圾堆置場的環保問題，也有噴灑除臭、環境消毒等措施。

屏東縣環保局表示，經了解小琉球垃圾轉運流標的問題，可能是經費過低，向中央環境部反應後，爭取到每噸清運費從4500元，提高到5000元，提高有1成，若後續仍無法順利招標，也請公所再深入向廠商探詢，了解一再流標的原因。