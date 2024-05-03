民眾黨主席、前台北市長柯文哲繼先前台智光案後，近日又陷入京華城容積率案、北士科案爭議，還遭北檢列為他字案被告，但柯今強力反擊是被藍綠潑糞。但民進黨立委王世堅認為，柯文哲讓新光人壽標下T17、T18打對折，得「過五關、斬元大」，先把北士科的指定用途取消、改為設定地上權、再連續打3次八折，再找元大人壽當人頭，只是事發後元大不願幫柯扛殺頭之罪；王也感慨，柯文哲被移送「剛好而已」，雖然相信柯有一定品行、不是為貪甚麼，但柯不懂都市計畫，做了失敗決定就得付出政治責任。

王世堅昨（2）日在政論節目《新聞面對面》表示，北士科T16跟T17、T18的價格是相差對半，等於是幫新光人壽打了對折，而柯文哲達此目的要過五關。第一，北士科本來是BOT，指定要做醫療生技用途，但柯文哲稱當時乏人問津，就把這個指定用途取消，並從BOT改為設定地上權。且市政府、中央政府對於降底價有一套規定，如果都沒有人來標，第二次開標想降價只能打八折，要打到對折必須要打八折、再打八折、打到第三次才會到50%，不能第一次就打到對折。

王世堅表示，柯文哲從取消指定用途、改為設定地上權、再打三次八折，這是過五關，「柯文哲不只過五關，他還斬元大」，因為柯知道光是這樣還不能解決問題，又再去找另一家元大人壽，讓元大知道有這件事。

對於柯市府會議紀錄、元大聲明和市府會議簽到表，說法有出入，王世堅也直言有矛盾，但不認為有造假，這就是民間建商慣用的「借位法」。比方說建商找屋主要談都更，屋主下午兩點來簽名出席後，四、五點回家帶孫、煮飯，但建商最後的會議紀錄寫6點半結束，把想要的結論寫上去，屋主若對結論有意見，就說他當時有簽到。

對於元大否認與柯市府談論過北士科，王世堅直言，元大發現自己甚麼都沒得到，何必幫柯文哲扛這個事情？

對於京華城爭議，王世堅痛批「更扯」，京華城刊登頭版說被市政府霸凌三十幾年，但是第一點就不對了、自己招認了，京華城稱第一次霸凌是民國78年時任市長吳伯雄要求，工業區改為商業區要捐30%的土地給市府當回饋，這就是關鍵。前台北市長郝龍斌堅持京華城的容積只能390%，是因為現行法令以及當時還在擬定的法令，都要求工業區改商業區要回饋40%給市府，京華城只給30%，容積率被降低到390%也是合理，不能捐比較少還要比照一般商業區的容積率560%。

王世堅痛批，政府該獎勵容積的有必要重建的危老建物，結果柯文哲卻給京華城2.2倍的容積獎勵，理由只寫一句「韌性城市貢獻」，這也太任性了吧！找建商團體、都市計畫專家都解釋不了這個韌性城市是甚麼意思。

王世堅也感慨，柯文哲被移送、被調查「剛好而已啦」，他相信柯文哲有一定品行，可能不是個人貪甚麼，但是柯對建築、都市開發一竅不通，為甚麼不聽大家、專家的意見就自己貿然做決定，目前還不知道有沒有私下交易，但做了錯誤決定就是要付出政治代價。