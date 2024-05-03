前台大醫院婦產科名醫黃立雄，因被控以兒子黃博健與網紅部落客「貴婦奈奈」經營的杏立博全醫美診所吸金近2億元遭通緝，他逃亡加拿大近6年，上月與妻子黃林麗真主動聯絡調查局表達願返台接受調查，經調查局、移民署與加拿大邊境服務局(CBSA)協商後，將黃立雄夫妻遣返回台，調查局3日將黃立雄夫妻分別移送台北、士林地檢署歸案。檢察官訊後諭令黃妻限制出境、出海。另黃立雄50萬元交保，並配帶電子腳鐐，限制住居、出境、出海。

調查局表示，黃立雄是杏立博全醫美診所登記負責人，2018年間與該診所實際負責人黃博健及本名蘇陳端的部落客「貴婦奈奈」等人，涉嫌以醫師及網紅部落客身分包裝行銷，致受害人數眾多，2018年11月診所惡性倒閉，估計違法吸金新台幣近2億元。

調查局台北市調查處偵辦期間，貴婦奈奈與黃博健早在2017年11月30日就飛往美國舊金山，再轉赴加拿大。黃立雄2017年11月13日搭機飛往加拿大多倫多，他當時兼任台大醫院雲林分院婦產部主治醫師，台大也因他失聯未到診，予以停職。

由於黃立雄等3人出境未返，經台北地檢署傳喚及拘提無著，北檢2019年1月8日發布通緝黃立雄。黃立雄妻子黃林麗真則因另涉詐欺案，遭士林地檢署2019年10月28日發布通緝。

黃立雄等人逃亡加拿大後，調查局駐加拿大法務祕書持續追緝，並由駐加拿大代表處、駐多倫多辦事處及移民署移民祕書與加國協調聯繫，透過與加國CBSA協助下，5月2日由CBSA官員自加拿大多倫多隨機戒護黃立雄夫妻返台歸案，班機3日清晨抵達桃園國際機場，即由台北市調查處接押，訊後將分別解送台北地檢署、士林地檢署歸案。