展望今年第二季，南亞科預估位元出貨量與前季持平，ASP則可望較前季提升雙位數，但仍須視市場狀況。法人預估，損益兩平時間點落在今年第三季，今年全年狀況，公司今年營運可望逐季好轉，比溫和再好些的復甦力道走勢，預估DRAM價格維持上漲趨勢，公司全年位元銷售量預期增加20%以上。

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