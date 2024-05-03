高雄市三民區1日發生一件砂石車輾過婦人的死亡車禍，沒想到高雄醫學大學附設紀念中和醫院竟有工讀生將此事以戲謔口吻發上Threads平台上，內容更提到許多不堪言語，例如壓爛的腿肉末有點像肉燥飯，但看完很餓超想吃東西等戲謔言論，惹得婦家屬相當不愉快，甚至說出要提告一詞，不過就在高醫的「溝通」下，家屬表示盼能得到工讀生當面道歉。

此工讀生將新聞貼出，發表戲謔言論，包括「右邊小腿不見，左邊腿全部被壓爛（肉末有點像肉燥飯，對不起），腸子跑出來，他們還跟他用盧卡斯（CPR機器）欸」，「問護理師學姊，不會邊壓器官全被壓出來嗎？學姊回應，其實會欸，血全部都流乾了。但我看完照片肚子很餓超想吃東西，完全不影響食慾，我怎麼可以冷血這樣，聽說他的家屬哭很慘，希望他們不要太難過」，等戲謔言詞，遭到網友出征。

高醫知曉此事後，要求工讀生刪除貼文，高醫副院長戴嘉言也出面緩頰，表示此工讀生為大學生，去年11月來到高醫當志工，在志工方面會加強訓練，所有的工讀生都有一致要遵守的工作守則，之前都有教育訓練。

戴嘉言也提到家屬訴求，家屬要求工讀生可以得到適當的教育和懲戒，讓年輕人知錯能改，並且要工讀生當面向家屬親自道歉，也讓社會的年輕人得到教育。

高醫也發出聲明稿表示，對於發生此次事件，高雄醫學大學附設中和紀念醫院向死者家屬及社會大眾致上誠摯的歉意。本案乃因急診部工讀生引用新聞事件照片，並在社群以文字發表不當言論，該行為已經違反員工行為規範等相關規定。

對此，本醫院經與該工讀生進行調查訪談，該工讀生深感懊悔並表達歉意，本醫院已對該名工讀生暫時停職並進行輔導關懷，同時配合衛生局調查後，依規定妥適處置。本醫院一向「視病猶親」，非常注重病人相關權益、醫療品質與病人安全。此次突發工讀生不當言論事件，本醫院內部非常重視，會持續強化院內員工相關醫學倫理的教育訓練。

另外，對於往生者失去一條寶貴的生命，本醫院十分沈痛，也謝謝社會大眾給予本醫院的指正，讓我們有改進的機會。