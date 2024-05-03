準組統府祕書長潘孟安3日稱讚國宴菜色規畫令人滿意。（程炳璋攝）

福爾摩沙酒店3日公布國宴菜色，準總統府秘書長潘孟安與台南市長黃偉哲出席，與國宴顧問團隊、飯店主管一起分享國宴移師台南的喜悅。（程炳璋攝）

準總統府祕書長潘孟安（左）3日品嘗國宴珍奶與台南市長黃偉哲品嘗國宴的雞湯（右），潘孟安表示，珍奶並未因在台南舉辦而選用全糖。（程炳璋攝）

準總統賴清德520就職國宴首度移師台南，福爾摩沙酒店3日正式公布涵蓋5大族群飲食文化的8道菜色，甜點未因台南而選用全糖。藍營民代酸國宴是要為台南市弊案「沖喜」。台南市長黃偉哲3日表示，台南辦國宴代表賴清德的故鄉情、台灣心，全市民都感到興奮。

台南市號稱賴清德本命區，福爾摩沙酒店創立不到2年，卻是賴清德台南市長任內規畫的首間BOT旅館，2022年6月開幕時還曾邀他剪綵，被外界認為是雀屏中選的原因之一。

業者坦承2月即確定接手國宴，即著手籌組國宴顧問團隊，由2名美食評論家、2名米其林大廚與2名飯店行政總廚組成，經過2個多月開會，決定8道主要菜色。

飯店總監楊福強表示，菜色涵蓋台灣、客家、原住民、新住民與外省族群。從蔬菜拼盤、5大群族代表小吃、滷味、竹筍菜脯雞湯、刺楤鯛魚、春梅排骨、蝦仁飯到冰淇淋水果甜點，食材挑選來自全台22縣市，賓客一次吃到全台灣的食材。

其中甜點包括台南在地的蜷尾家冰淇淋、茶之魔手珍奶，但業者未因在台南舉辦，而選用全糖，以健康減糖為主。

這次總統國宴估計賓客上千人，其中外賓至少400人，另外5院院長，各縣市首長、監委、立委與議長都在邀請名單，因為還有賓客將入住1晚，業者做足準備，5月18日封館直到21日，整間飯店淨空接待貴賓，添購鶯歌安達窯瓷盤換新餐具，向餐飲學校徵召400工讀生，共有近千人服務。

台南辦國宴仍引來政治批評，台南市藍營民代大酸國宴南移是為台南市光電、議長連串弊案「沖喜」，黃偉哲表示，520國宴由文化總會舉辦，非台南市主導，移師台南代表賴清德對台南的故鄉情與台灣心，市民都感到興奮。