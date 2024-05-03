新唐第一季營收84.68億元，季增加0.02%、年減少5.45%；稅後淨利4.09億元，季減少42.15%、年減少39.14%；每股純益0.97元。單季毛利率為42%，季增加2.4個百分點、年增加1.7個百分點。新唐第一季有存貨評價回升利益，業外則有認列損失，主要是日本地震造成的損失。庫存部分，截至第一季為止，庫存金額已經由由77.6億元降低到70.6億元。

總經理楊欣龍表示，第一季Consumer(消費)、Communication(通訊)等應用還是相對疲軟，但Computing(電腦)相關已經見到回溫。第一季智慧型手機和消費性應用持續低迷，但看好電腦相關產品庫存回補已經開始，表示過去近一年通路庫存已經逐步下降，庫存回補需求浮現，但儘管第一季需求強勁，但是對全年預測仍未進行上調。車用部分，去年第四季就有看到有客戶進行調整，目前調整還在持續，集中在傳統燃油車部分。整體來說，目前總體經濟環境還不確定，將影響終端需求，新唐仍持謹慎態度。

展望第二季，楊欣龍表示，預計單季營收持平，但有往上的空間。過去幾個月有看到不同應用的急單或短單，但長期訂單仍是持平，只是因為目前有看到短單和急單，故第二季營收有向上發展空間，急單、短單多為電腦相關為主。毛利率表現上，就已掌握的資訊看，第二季毛利率會和第一季相當，但如果急單、短單貢獻度增強，則毛利率表現有機會比預期好。

以各應用面來說，楊欣龍表示，目前比較樂觀看好電腦相關領域，這部分的單比較長，換言之，電腦產品全年儘管沒又上升，但上半年會有急單貢獻；手機應用則還是以各個品牌的各自補貨為主，尤其是中國市場，消費性市場還沒有看到明顯動能；車用市場則維持穩定。

在BMC(遠端控制晶片)領域上，新唐與微軟共同開發「Hydra」BMC，今年上看年已經看到CSP(雲端服務供應商)客戶拉貨，因為CSP廠今年在資本支出上都比2023年強勁，BMC實際貢獻仍預計落在2025年上半年，另外，也看好在AI PC趨勢下，將有利於新唐BMC發展。

晶圓產能上，楊欣龍表示，今年在新產品加上晶圓廠持續開發新製程下，預計晶圓產能需求會比去年提升。