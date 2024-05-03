早洩可說是男性最難以啟齒的生理問題之一，泌尿科醫師戴定恩表示，造成早洩的原因很多元，而透過飲食、特定的訓練方法，能達到輔助改善的效果，前者可攝取如生蠔、南瓜籽、富含Omega-3脂肪酸魚類、堅果及黑巧克力等；後者則可藉由執行凱格爾運動、「停－開始」技巧、擠壓技巧、呼吸和放鬆等方法來增強射精控制能力，提高持久度。

戴定恩於個人粉專和網站撰文衛教，所謂的早洩，是指男性在性行為中無法控制射精，通常在性刺激的初期或性行為開始之前就發生。常見症狀包括迅速射精、控制能力差、性滿足度低等。

談及造成早洩的原因為何，戴定恩說，可能涉及心理因素如壓力、焦慮或過度興奮，以及生理因素像是荷爾蒙失衡、神經過敏或特定疾病的影響。唯有了解原因才能針對性治療。

至於該如何訓練才能更持久？戴定恩建議，不妨透過以下特定的訓練方法來增強對射精的控制能力：

1、凱格爾運動：定期進行此訓練，能強化盆底肌肉，有助於改善射精控制。

2、「停－開始」技巧：在接近射精時停止性活動，等到衝動減退後再繼續，以此訓練射精控制。

3、擠壓技巧：當感覺快要射精時，輕輕擠壓陰莖頭部幾秒鐘，有助於延遲射精。

4、呼吸和放鬆：學習深呼吸和放鬆技巧，以減少性行為時的焦慮和緊張感。

另外，戴定恩說，調整飲食也是可嘗試的方法之一，並分享以下被認為對早洩可能有幫助的食材：

1、生蠔：富含鋅，對男性荷爾蒙、性慾和勃起功能都很重要。

2、南瓜籽：它也是鋅的良好來源，還含有一些特殊的營養素，能保護攝護腺健康。

3、魚類：像鮭魚、鮪魚等，皆富含Omega-3脂肪酸，有利於心血管，能促進下體血液循環。

4、堅果：像核桃、杏仁等，都是睪固酮的好夥伴。

5、黑巧克力：它含有一些獨特的物質，能放鬆血管，暢通血液循環，使更容易勃起、更晚射。但千萬別吃過量，因其熱量過高，吃太多反而導致肥胖、影響性功能。

不過，戴定恩也強調，單純只靠吃東西不太能根治，得配合醫生的診斷和治療、綜合調理，若早洩問題已嚴重影響生活，務必及早尋求專業協助。