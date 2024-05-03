韓國女團TWICE近期因隊長志效為了宣傳參加的綜藝節目，模仿當年子瑜因為爭議的道歉影片，許多台灣網友氣炸，連韓國粉絲也不滿，在輿論下製作方才道歉且TWICE社群也下架相關內容；事情爆發後，子瑜昨（2）日首發聲，曬出多張美照只用了2個表情符號，透露煩惱的樣子。

子瑜今（3）日在印尼舉辦品牌見面會，昨日一襲細肩黑色洋裝現身韓國仁川機場，想低調出境卻藏不住她的明星光環，網上瘋傳路人側拍她的照片，零修圖也不影響她的美；當晚抵達印尼後，子瑜在Instagram發文曬照，這也是她在志效事件後首發聲。

子瑜在志效事件後首發聲，曬出多張到印尼見面會前的美照。（圖／摘自周子瑜Instagram）

照片中子瑜一臉淡妝、長捲髮披肩和穿著細肩黑色洋裝，坐在沙發上擺出各種姿勢，偶爾淺淺一笑，或是露出煩惱神情，還有展現高冷一面望向鏡頭，但她沒有多說什麼，只用了2個表情符號，分別是「黑色愛心」和「思考泡泡」；粉絲們都很心疼子瑜，紛紛留言替她加油打氣，「台灣永遠是你的避風港」、「你真的超棒的」、「祝活動一切順利，愛你」、「子瑜寶寶要永遠愛自己」。

據悉，在志效模仿子瑜道歉後，有一些台灣粉絲自發性集資申請卡車抗議，2日在子瑜所屬經紀公司JYP娛樂外，就有3輛卡車寫著要JYP和網路節目製作方反省並向子瑜道歉。台灣粉絲最氣的是，志效不久前來台灣玩還是子瑜一家人接待，如今卻做出傷害子瑜的事情，令人心寒。