泰銘董事會3日通過今年第一季財報，合併營收21.05億元，比去年同期的20.89億元，年增0.77％，本期淨利3.21億元，換算每股稅後盈餘1.92元，比去年同期的1.05元，年增82.86％。
泰銘發言人童新沅表示，泰銘今年第一季獲利提升，主要是泰銘採取多元料原採購策略之後，降低成本的效益顯現，使得這1年來的毛利率，獲得拉升，加上台幣兌換美元貶值的帳上利益所致。
國內鉛錠龍頭泰銘（9927），由於多元料原取得策略奏效，降低成本，拉升毛利率，加上台幣兌換美元貶值的帳上利益，今年第一季營收21.05億元，雖與去年同期的20.89億元，相差無幾，但今年第一季每股稅後盈餘達1.92元，則比去年同期的1.05元，年增82.86％。
泰銘董事會3日通過今年第一季財報，合併營收21.05億元，比去年同期的20.89億元，年增0.77％，本期淨利3.21億元，換算每股稅後盈餘1.92元，比去年同期的1.05元，年增82.86％。
泰銘發言人童新沅表示，泰銘今年第一季獲利提升，主要是泰銘採取多元料原採購策略之後，降低成本的效益顯現，使得這1年來的毛利率，獲得拉升，加上台幣兌換美元貶值的帳上利益所致。
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