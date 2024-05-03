泰銘董事會3日通過今年第一季財報，合併營收21.05億元，比去年同期的20.89億元，年增0.77％，本期淨利3.21億元，換算每股稅後盈餘1.92元，比去年同期的1.05元，年增82.86％。

泰銘發言人童新沅表示，泰銘今年第一季獲利提升，主要是泰銘採取多元料原採購策略之後，降低成本的效益顯現，使得這1年來的毛利率，獲得拉升，加上台幣兌換美元貶值的帳上利益所致。