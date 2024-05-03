刑事局門口「1男陳屍休旅車內」！警消破門釐清身分。( 民眾提供 )

台北市信義區忠孝東路四段財政部財政資訊中心門口、距刑事局不遠處，3日下午3時許，被民眾發現有一台白色休旅車停在路邊許久都沒動，遂報警處理，警消到場，拍窗呼叫車內駕駛都沒有反應，遂破窗將他救出。

警消發現，男子呈僵硬狀態，已明顯死亡，調查發現，該名駕駛是47歲何姓男子，今天上午8點45分他駕車行經該處時，車子擦撞到人行道路緣，然後車子就一直停在原地，初步研判他可能是因心臟疾病猝逝，將報請檢察官相驗以釐清死因。