韓國公平交易委員會（FTC）指出，部分企業雖然售價沒漲，但把所售之商品分量變少或重量變輕等，也就是所謂的縮水式通貨膨脹（shrinkflation），都是一種不公平的交易行為是違反法律的。

韓國公平會表示，大多數的加工食品以及衛生紙、洗髮精與洗潔劑等家用必須品，製造廠商如果要把這些商品減量，改用另種方式漲價的話，比須要先貼標3個月要讓消費者知道才行。

經3個月勸導寬恕期之後，此公平法預定在8月開始正式實施，被查到首次違規的話，會被開罰500萬韓元。之後，若有第2次違法行為，罰單金額將加倍至1000萬韓元。

全球通膨已有慢慢下降的趨勢，但還是降得不夠多。尤其對沒有加薪，或加薪被通膨吃掉的家庭或民眾，生計擔子是愈來愈重。對韓國來說，當地食品價格大漲以及生活成本飆升，是4月國會大選中的重要議題之一。

韓國執政黨在這次國會改選中慘敗，但尹錫悅政府對通膨上漲的問題，絲毫不敢隨意處理。除了部分商品凍漲外，還減少食品進口關稅，甚至施壓企業，就是要讓當地物價不要再上漲這麼多。