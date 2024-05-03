男團Ozone日前宣布開啟「攻頂之路」計畫，一步一步邁向巔峰，3日驚喜公布將在8月3日首次登上台北小巨蛋舞台舉行萬人大型售票演唱會， Ozone成為第一組登上台北小巨蛋舉行售票演唱會的新生代男團，當他們得知要站上台北小巨蛋舉辦個唱時，全都興奮又期待，同時也感受到非常緊張。

他們直說：「真的很開心能有這個機會往上提升，我們一定會好好把握這次的演唱會，帶給大家最值回票價的演出和回憶，謝謝大家的支持，讓遙不可及的目標，一步一步的實現。」

而新單曲〈World Top〉正是演唱會的主題曲，他們表示在聽到〈World Top〉就熱血沸騰、躍躍欲試，雖然歌曲的難度很高，6人都接受挑戰，交出不同以往的成果，尤其子翔富有野性的高音被製作人相中，要求他飆出歌曲的高音亮點，他前後錄音3次，總計錄超過200軌，終於達到效果，是他在錄音室待最久的一次，但聽到成品，讓歌曲更加充滿氣勢，Ozone其他成員都笑說：「子翔的辛苦是值得的。」

Ozone出道僅一年半，已發行〈O.A.O.〉、〈Unicorn〉、〈Purple Days〉、〈陪你Sha La La〉等熱門歌曲，並在去年4月、成軍7個月之際，就站上北流演唱會舞台舉行一連兩場的個唱，成為首個站上北流舞台舉辦個唱的男團。現在Ozone持續往「攻頂之路」前進，宣布將在8／3登上台北小巨蛋，舉辦「World Top」大型售票演唱會。

演唱會主題曲〈World Top〉是由國際頂尖製作人紀佳松製作，號召知名韓團御用韓國首席混音師GU JONG-PIL混音製作，這首歌曲讓Ozone成員一聽就愛上，隊長祖安說：「這次的作品是團員們以及粉絲們一直很期待的風格，一聽到這首歌就覺得躍躍欲試！」佳辰認為歌曲的難度很高，是前所未有的挑戰，也充分展現Ozone即將踏進小巨蛋的決心與氣勢；煥鈞直說這首歌像是戰鬥前的準備，「很期待〈World Top〉能讓更多人感受到Ozone在音樂與舞台上不斷努力、追求突破。」