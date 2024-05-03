因應台塑新智能「彰濱新能源專區」第二階段投資部署，台塑四寶、台塑生醫將依照持股比例參與台塑新智能100億元增資案。

其中，台塑、南亞及台塑化對台塑新智能持股25％，將分別參與增資25億元；台化、台塑生醫對台塑新智能持股比各為20％、5％，參與增資金額將為20億元、5億元。

台塑新智能目前實收資本額70億元；在上述增資金額到位後，實收資本額將為170億元。

為打造台塑集團新能源作戰部隊，由台塑企業管理中心常委王瑞瑜主導的台塑新智能，因應電池芯一期產能7月開出，規劃啟動百億元的「彰濱新能源園區」二期擴建投資計畫，藉此支援電池芯二期、模組廠擴建以及電池回收機制部署，加速開展營運版圖。

據王瑞瑜規劃，台塑集團將以彰濱電池芯廠區作為「新能源園區」建置核心，惟一期6.1公頃土地不足支應後續擴充，台塑新智能擬加碼至少10公頃土地採購，最好能爭取20公頃以上土地投資，展開新階段擴充項目。

其中，彰濱一期電芯廠產能2.1GWh為全台最大，二期電芯廠年產規模擬拉升至2.5GWh～3GWh；模組廠規劃擴建1.1GWh，屆時總產能達1.5GWh；另將透過設立以正極片回收之「金屬材料再利用工廠」，完成電池回收機制的初期建置。