高雄市三民區1日發生一件砂石車輾過婦人的死亡車禍，沒想到高雄醫學大學附設中和紀念醫院竟有工讀生將此事以戲謔口吻發上Threads平台上，表示「壓爛的腿肉末有點像肉燥飯，但看完很餓超想吃東西」等戲謔言論。高市衛生局表示，此行為將依醫療法第 72 條規定處以新台幣5萬元以上25萬元以下罰款。

此工讀生將新聞貼出，發表戲謔言論，包括「右邊小腿不見，左邊腿全部被壓爛（肉末有點像肉燥飯，對不起），腸子跑出來，他們還跟他用盧卡斯（CPR機器）欸」，「問護理師學姊，不會邊壓器官全被壓出來嗎？學姊回應，其實會欸，血全部都流乾了。但我看完照片肚子很餓超想吃東西，完全不影響食慾，我怎麼可以冷血這樣，聽說他的家屬哭很慘，希望他們不要太難過」，等戲謔言詞，遭到網友出征。

高雄市衛生局表示，經衛生局於2024年5月3日立即至醫院查察並調閱患者病歷及工讀生排班表了解，經查該名被送至醫院進出急診時間，該名工讀生並未服勤，但工讀生卻於網路公開提及患者傷病資訊，本局將依醫療法第 72 條規定：醫療機構及其人員因業務而知悉或持有病人病情或健康資訊，不得無故洩漏處辦，處以新台幣5萬元以上25萬元以下罰款。

另該院具教學任務，本局責請院方應就此事件深刻檢討及加強院內員工相關醫學倫理及法治教育訓練，並落實管理。