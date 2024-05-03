高雄市議員王耀裕3日上午舉行高雄市捷運延伸屏東可行性研究案整體路網規畫系統討論會。（洪靖宜攝）

小港林園線又稱林園延伸線，不過林園在地石化業者憂心RL7林園工業區站體採高架設計，會有安全疑慮，希望能改為地下延伸至屏東。高市府表示「沒有安全，沒有延伸」，站體已退縮450米，相對遠離林園工業區；屏縣府則表示，會請顧問公司蒐集資料納入評估報告書研處回應。

高雄市議員王耀裕3日上午舉行高雄市捷運延伸屏東可行性研究案整體路網規畫系統討論會，邀集在地台灣中油公司、台灣氯乙烯工業公司、台灣石化合成公司及信昌化學工業公司代表及高雄市捷運局和屏東縣府與會，主要針對小港林園線RL7站址距離工廠太近，盼站體改地下化。

中油石化事業部副執行長吳祐明表示，當時興建高鐵發現風險就避開台塑仁武廠，立刻調整路線，如今捷運進到林園工業區，直言：「是我們這邊卡細漢嗎？」，他說，改地下雖經費提升，但避免很多疑慮，且設置高架就是為了延伸到屏東，但誰可以保證絕對安全。

新昌化工代表也表示，公司立場是支持地方發展，但仍希望改為地下化，強調安全第一；而台灣石化合成也表示，建議須邀集專家學者參與討論，並把過去工安案例套入，是否能承擔風險，如果只是靠補強，還是存有安全疑慮；台氯代表也說，錢下能解決的為什麼不做好，不要讓居民、員工睡不著下，最後一站千萬不要暴露高風險下運作。

綜合意見，王耀裕說可趁變更設計案時能將RL7改為地下設計，穿越高屏溪後出土後到屏東再架設高架；如不可行，可否改從RL6林園站至屏東，RL7站可及作為機廠維修站，請各單位研究後再進行答覆。

高雄市府捷運工程局王彥清總工司強調，「沒有安全沒有延伸！」，RL7站址西移已經退450米，相對遠離林園工業區，全線正進行細部設計階段，完成後預計今年底可以開始開挖；屏縣府表示，捷運林園東港林邊線目前於可行性研究階段，與會代表所提相關風險，後續在交通部、行政院等中央部會皆有審查機制，縣府強調，捷運路線經核定後，仍會有綜合規劃及環境影響評估等機制控管，對於各方所提意見將會納入檢討。