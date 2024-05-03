出道超過50年、74歲資深藝人吳敏，曾在長壽劇《鳥來伯與十三姨》中，連珠砲的經典台詞，親切又可愛的演技，演活鳥來嬤一角。而她的坎坷人生，曾罹患子宮頸癌，面對丈夫突然病逝，又角逐台中市議員失利，甚至欠下千萬債務，不過鳥來嬤一肩扛起、勇敢面對，她近年鮮少螢光幕前露面，卻屢遭網傳死訊。鳥來嬤今(3)現身獨家接受《中時新聞網》訪問駁斥噩耗、近況也曝光了。

獨/網傳消失8年又遭爆烏龍死訊！鳥來嬤現身「駁斥噩耗」：我還沒死

鳥來嬤感嘆地說，「這兩年內一些藝人過世了，所以有機會真的要找我們出來走走」。鳥來嬤還笑說，「也有人說我死了，居然還有人亂說我已經隱退8年，我一天到晚都在外面跑，先前才剛從濟州島回來」。

資深藝人吳敏(鳥來嬤)向粉絲報平安「我還沒死」。(游定剛拍攝)

年輕時為家庭、年幼子女拼命工作，鳥來嬤透露，「以前景氣好，連續劇、作秀滿檔，根本沒時間玩，現在正好時機，把身體顧好，跟老朋友出去玩非常很好」。而鳥來嬤也鼓勵同年齡層的人，「不要窩在家裡，孩子的事讓他們自己去做，和好姐妹們出來走走看看，彼此互相鼓勵、勉勵」。

「鳥來嬤」先前才從九寨溝旅遊返台。(「鳥來嬤」提供)

台上逗樂觀眾、台下努力過生活。鳥來嬤逆境人生中，勇敢向前行，打破死訊傳聞，親自向大家報平安，「我很平安，我還沒死，哈哈哈 」。