民進黨立院黨團日前針對香港政府通過香港基本法第23條立法一事，提案聲援香港民主，建請立院做出三項決議，給予港人協助，並於今日列入院會討論事項，藍營批評口惠而實不至，多少香港人是要來台灣做政治庇護或拘留，紛紛被駁回，行政審查標準在哪裡？藍白則提出修正動議，立法院長韓國瑜裁示全案由民進黨團召集協商。

民進黨團提案指出，針對香港政府於2024年3月8日通過香港基本法第23條立法的「維護國家安全條例」，歐盟、歐洲議會、七大工業國組織、美國、英國、加拿大、日本等國，相繼發表聲明或提出質疑。為聲援香港民主，反對威權建請院會做成決議。

內容包含，第一，基於自由、民主、人權之普世價值，支持香港人民捍衛民主自由價值的訴求，一向為本院堅定的主張。對於大陸及香港政府屢屢假藉國安之名，侵犯民主人權之行徑，本院予以最嚴厲譴責。

第二，大陸及香港政府應即刻廢除相關侵害人權之法令，並釋放所有政治犯，重新建立具有透明度、相稱度及問責性的法制，才有可能使港人及世界各國重拾對香港的信心。

第三，本院要求大陸委員會持續關注香港局勢發展，對於追求香港民主自由受到迫害的香港人依法應給予必要之協助，以具體的行動給予香港人民支持、關懷與協助，並承諾在香港人權情形改善前不會停止。

民進黨立委沈伯洋今天在院會大體討論中指出，過往香港國安法比較像臨時性的規定，就已經造成嚴重侵害，台灣有非常多香港人，希望能夠發出嚴正聲明，23條立法把國安法很多事項具體化，擴張叛國範圍、煽動、更重要境外勢力等包含台灣，這件事情如此重要原因，必須謹惕國人，在大陸現在的修法會讓國人受害。

沈伯洋也提出，他提出修法赴陸報備，不只是看行程見了誰，甚至要保護我國官員，很有可能因為這些法令遭到人權侵害，握有國家秘密、國家關鍵技術、甚至接觸最多國家機密的立委，去大陸要經過一定程度申報、審查，結果在香港23條立法通過的同時，竟然連保護自己國人與官員、立委提案，都被退回程序委員會，且竟然不是國民黨提的，是民眾黨提的。

沈伯洋說，民眾黨針對民進黨提案提出修正動議，質疑未有難民法，他之前是台灣人權促進會副會長，在座應該是他最了解難民法，請不要把不同事情混雜在一起，對於港人或其他難民，除了一定審核機制，還包含國安機制，連剛剛法案都要退回程序委員會，結果在此案說你在意香港人，在意難民法，這是什麼樣矛盾想法？「這不是我認識的國昌老師！」

沈伯洋指出，必須謹守跟民主自由同盟的界限，聲明讓大家知道，那麼綿密的法律之內，怎麼跟港人站在一起，如何細緻化難民法規定、兩岸或港澳條例做規定，而不是在違背憲法狀況下去做莫名其妙自我矛盾修正提案。

民進黨立委鍾佳濱表示，透過合理國安審查機制，一方面展現台灣響應人道主義的普世價值，讓真正需要香港人民來台灣，但要防止有人假藉難民申請，大量湧入台灣，買房、滲透、從事間諜行為，代表境外敵對勢力破壞台灣民主。

國民黨立委陳玉珍則酸，民進黨又再次表演說一套做一套，自由民主人權，這是普世價值，國民黨、民進黨、民眾黨都支持，2020年總統大選，民進黨震天價響要撐香港，蔡英文充分獲利，獲得選票，得到非常多尤其年輕朋友支持，但陸委會推動香港人道援助關懷行動方案，成立台港服務交流辦公室，但多少香港人是要來台灣做政治庇護或拘留，紛紛被駁回，行政審查標準在哪裡？不要說一套做一套。

陳玉珍強調，國民黨團要求陸委會務實推動港人人道援助工作，完善有關香港法規，具體提供對香港人的關懷與照顧，她也提到監察院有做出報告，也說明陸委會等相關單位，墊高國安聯合審查門檻相關處置，溝通不足狀況，引發當事人質疑，民進黨真心要挺香港，拿出實際作為，不要口惠而實不至，例如補助黑熊學院的錢就拿來補助支持香港人，不要做意識型態的攻擊，要真正挺香港、撐香港，維護真正的自由民主人權。

國民黨團書記長洪孟楷指出，蔡政府真的有在撐香港嗎？撐香港的經費逐年減少、港人來台的居留及定居人數大幅減少，監察院都有調查，要求陸委會檢討，民進黨大打抗中保台牌，選後棄香港，這樣的兩面手法，根本是拿香港人最為選舉籌碼的騙票工具，國民黨也拒絕任何抹紅、潑髒水。

而民眾黨、國民黨團分別提出修正動議，韓國瑜裁示，本案及修正動議併同交付黨團協商，並由民進黨團召集協商。