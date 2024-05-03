母親節將至，許多民眾規畫家庭聚餐或出遊，交通部高速公路局參考近年母親節及周休六日國道交通量統計資料及特性，預估這次假期交通需求以短途旅次車流為主，交通量約為108至110百萬車公里，約較一般例假日增加4至6％交通量，高公局也規畫國道交通疏導措施，提醒用路人注意。

高公局說明，因應11至12日母親節周休六日的交通需求，規畫2天針對12處重點路段實施精進式匝道儀控、視國道主線交通狀況採取嚴格匝道儀控管制、機動增加開放路肩路段與時段及國道全線暫停施工及例行養護作業，緊急搶修及不影響主線交通之工程除外，並於12日下午3時至晚間8時維持國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道的北向入口匝道實施高乘載管制。

高公局表示，母親節當周的周休六日國道交通量大，部分瓶頸路段易有壅塞情形，如周六南向桃園、新竹、彰化路段及周日北向南投、彰化、台中、苗栗、新竹、桃園路段易有壅塞情形，建議民眾多利用公共運輸以節省時間，若一定要開車上路，請避開塞車時段及路段。

高公局也建議，用路人出發前可利用高速公路1968App或上網查詢即時路況，彈性調整行車時段及路段，善用替代道路避開壅塞路段。