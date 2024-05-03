女星林心如出道近30年，演出過許多經典作品，如《還珠格格》、《美人心計》等，近年更兼任製作人，在幕前、幕後都有不錯的成績，而她今（3）日曬出23年前的嫩照，當年25歲的她同框亞洲天王任賢齊及「最美趙敏」黎姿（現名馬黎珈而），3人凍齡模樣掀起網友討論。

林心如今（3）日在臉書曬出2001年的舊照，幽默寫下：「在那個沒有濾鏡的年代。」只見她當時長髮披肩，帶著稚嫩眼神，一旁的任賢齊、黎姿也露出燦爛笑容，原來是當年拍攝《新楚留香》時的合照，雖然23年過去，但3人的樣貌仍保持得相當好。

不過，比起林心如、任賢齊仍活躍於螢光幕前，52歲的黎姿卻在2008年宣布退出演藝圈，2009年與富商馬廷強結婚，並育有3個孩子，非常有商業頭腦的她，積極發展美容事業，更成為上市公司，讓她晉升成身家百億的女富豪，更被封「最美CEO」。

而23年嫩照曝光後，立刻吸引網友留言大讚，「小時候都會把蔡依林跟林心如搞錯」、「在那個沒有濾鏡的年代，那種漂亮真的是硬實力」、「黎姿超美」、「俊男美女」、「女神是不用濾鏡的」、「那個年代都是天然美女」、「任賢齊帥氣、黎姿超級美人」。