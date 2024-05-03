母親節即將到來！清水孟國際塔羅小孟老師在臉書粉專點名5星座媽媽，指她們富有智慧，教育孩子相當有一套，能培養出獨立思考的小孩，長大後表現出色、價值觀正確，不只很會賺錢，還能獲得他人尊重。

▎第5名、牡羊座

牡羊座希望孩子從小學會獨立，具有自主思考能力，不容易被欺騙，她們教出來的小孩特別有創意，而且擁有商業頭腦，總能成為團體中的佼佼者，在工作上受到主管重用，獲得加薪的機會。

▎第4名、射手座

射手座思想開放，經常和孩子打成一片，除了培養獨立能力外，同時也很重視社交，教導小孩如何與人交流，建立彼此互助的關係，尋找能夠幫助自己的朋友，長大後善於靠朋友或貴人賺大錢。

▎第3名、巨蟹座

巨蟹座顧家且心腸軟，凡事用愛的教育，孩子通常都很熱情，而且溫良恭儉讓，小孩長大後節儉持家，從節流中存到許多錢，工作上表現謙虛，獲得老闆的肯定而加薪。

▎第2名、摩羯座

摩羯座當了母親後，雖然比較愛碎碎念，但非常懂得做人處事，懷有感恩的心，孩子學習媽媽的做事模式，不僅聽話且手段圓融，時常幫助身旁友人，讓主管愛不釋手，若是自己創業當老闆，大多能發財且樂善好施。

▎第1名、天蠍座

天蠍座當媽後經常有話直說，不太會隱藏內心想法，看到孩子有不對的地方就馬上糾正，希望孩子盡量表現自己，若是小孩被人欺負，絕對會討回公道，孩子長大後懂得捍衛並爭取自身權益，若是選擇創業，他們從母親身上學會堅強與抗壓性，總是能在逆境中賺大錢。

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