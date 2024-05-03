第26屆義大利烏甸尼遠東國際影展，昨晚將今年第二座「金桑樹終身成就獎」頒發給曾執導《大紅燈籠高高掛》等經典華語片的名導張藝謀，並特別請來前天甫獲同一獎項的台灣製片家邱復生頒發該獎項給張藝謀，肯定他的作品不僅拍出獨有的亞洲電影風格特色，更是廣獲全球影迷共鳴的經典。

影展創辦人莎賓娜巴拉切蒂致詞時指出，1991年9月，當她還是懷著電影夢的電影學院學生時，在威尼斯影展看到張藝謀的電影《大紅燈籠高高掛》，讓她自此深深愛上亞洲電影，並於8年後，創辦了烏甸尼遠東國際影展，如今已舉辦到第26屆，「如果沒有當年台灣製片邱復生投資張藝謀拍攝電影《大紅燈籠高高掛》，應該就沒有今天的烏甸尼遠東國際影展。」因此特別請來邱復生頒發終身成就獎給張藝謀。莎賓娜透露，其實她從5年前就開始溝通醞釀頒發終身成就獎給製片邱復生與導演張藝謀，但期間卻遇到全球疫情等因素造成延遲。「如今終於能順利頒獎，並與兩位華語影壇重量級前輩同台，可謂美夢成真！」她激動地說。

張藝謀領獎後表示：「謝謝你們喜歡我的電影，這個獎叫『終身成就獎』，但我認為它不是結束，反而是個開始，我希望從今開始，能再拍更多好看的電影給大家！」張藝謀在受訪時也特別感謝當年邱復生製片對他的支持，讓他在當年拍片資金與技術都匱乏的年代投資他拍片。「邱先生的眼光與魄力，就像星星之火，在那時燃起了整個華語電影的輝煌歲月！」

今年烏甸尼遠東國際影展為配合兩位終身成就獎得主邱復生製片與張藝謀導演，特別映演兩人合作的《大紅燈籠高高掛》、《活著》兩部數位修復版經典華語片。《大紅燈籠高高掛》由侯孝賢監製，榮獲威尼斯影展最佳導演銀獅獎、奧斯卡最佳外語片提名、英國影藝學院最佳外語片獎。《活著》榮獲坎城影展最佳男主角獎（葛優）及評審團大獎，但迄今仍遭中國大陸禁演。由於兩片都是問世30餘年後首次以數位修復版本大銀幕重現，放映現場座無虛席，並有不少歐亞電影發行商詢問版權代理，邱復生表示將會擇期先在台灣重映。

張藝謀1982年畢業於北京電影學院，電影導演處女作《紅高粱》即一舉拿下柏林影展金熊獎，日後作品包括膾炙人口的《秋菊打官司》、《英雄》、《十面埋伏》、《山楂樹之戀》等片，曾獲金馬獎最佳導演與最佳改編劇本、兩屆威尼斯影展金獅獎，一屆柏林影展金熊獎，並3度提名奧斯卡最佳外語片。