十銓今年第一季營業收入29.94億元，年增90.76%；營業毛利7.17億元，年增511.85%；營業利益3.45億元，轉盈年增616.98%；稅前淨利3.72億元，轉盈年增1068.96%；本期淨利2.87億元，轉盈年增855.31%；單季基本每股盈餘4.10元，賺贏去年度的3.38元，並改寫單季歷史新高水準。

十銓布局高階產品有成，DDR5出貨占比持續攀升，同時這幾年在工控以及B2B領域亦積極耕耘，成功擴展集團經營版圖，在產業淡季仍能逆勢成長，並取得優異的營運成果，預期下半年即將進入電子傳統旺季，需求開始逐漸回溫，而市場供給仍為緊縮，進而推升記憶體價格，有望呈現價量齊揚，為營運帶來另一波動能。

AI於全球掀起巨浪，十銓科技亦洞燭先機看好AI運算與Edge運用，逐步將研發實力拓展至AI人工智慧技術應用，整合產業資源進行至產品布局，預估AI浪潮將會掀起往後15至20年以上的產業榮景及換機潮，十銓亦將推出輔助人工智慧AI功能的PC/NB相容之高規格，與實現Edge AI巿場運用快速發展的產品，未來產品動能成長爆發可期。隨著生成式AI推動各種運用，十銓亦同步積極拓展工控智能產品領域，如散熱儲存方案導入邊緣運算系統，在AI機器人、辨識、檢測應用都能提供低延遲、高效的解決方案以及伺服器應用方面，以及積極接洽低軌衛星應用系統取得合作機會，與科技趨勢產業同步邁進。

展望今年，十銓日前表示，正向看待記憶體產業未來發展，亦持續發展B2B及OEM市場，2024營運有望再創新猷。十銓下周一5月6日也將舉辦線上法人座談會，會中將由公司總經理陳慶文說明公司簡介、產業概況、營運成果及未來展望。

今年台北國際電腦展(Computex)於6月4日至7日登場，十銓同樣參展，今年十銓將於攤位上展示最新「遊戲進化/AI革命」等相關系列卓越產品。

十銓科技多年來致力於多方位市場的耕耘，除了多元化穩健經營策略帶來財報表現亮眼，在產品開發上亦屢獲國際專業肯定，旗下電競品牌T-FORCE及創作者品牌T-CREATE等四款產品，更於日前紛紛榮獲2024德國紅點設計大獎(Red Dot Design Award 2024)，再度印證十銓優異的研發實力和卓越的創新設計，備受各方市場高度肯定，將會持續踏穩經營步伐，樂見公司未來發展榮景。