員榮醫院最近收治2起急性血栓症個案，外科主任賴金湖醫師所指為血管栓塞患者電腦斷層，他提醒民眾要小心這隱形殺手。（員榮醫院提供／葉靜美彰化傳真）

彰化1名63歲女性患者日前突發左下肢冰冷、痠痛且左下腹及左臀部疼痛，經檢查是左側髂總動脈到外髂動脈有血栓，如果未及早處理恐要截肢；員榮醫療體系員榮醫院最近就收治了2起類似的急性血栓症個案，院方提醒要小心這隱形殺手。

這名63歲患者因血塊卡在左側髂總動脈，造成左臀及左下腹痠痛，經施打抗凝血劑、給予溶解血栓藥物，1天後症狀未見明顯改善，後安排手術清除血栓，患者住院2天，傷口及末梢循環改善順利出院。

另1位88歲的女性患者，則是右手冰冷、無力，2天後才到心臟外科診治，經超音波檢查，很快發現右手肘的臂動脈有栓塞物卡在裡面，隨即安排緊急手術將血栓取出，隔天病人的手即恢復溫暖。

員榮醫院心臟外科主任賴金湖表示，70％的急性血栓症都是心臟疾病所引起，最常見的就是心房顫動，呼籲民眾如果平日覺得心臟亂跳、忽快忽慢，曾經有心肌梗塞病史，有心臟瓣膜疾病，應即早到心臟科就醫，藉由心臟超音波檢查，是否有心房顫動及心臟內是否有既存血栓。

賴金湖強調，急性血栓症的症狀變化非常大，如果血栓發生在腦部，就是腦中風，如果在心臟冠狀動脈，就是急性心肌梗塞，如果在腸子動脈，會造成腸子壞死。醫師一旦發現病患有血管急性栓塞，會立刻會診心臟外科，並給病人打上肝素抗凝血劑，讓身體不再產生更多的血栓，症狀才不會越來越嚴重。

賴金湖呼籲，民眾如果覺得有心跳忽快忽慢不規則，需要到心臟科門診追蹤治療；若有單一肢體冰冷疼痛，務必到血管外科門診就醫，他說，現在健保已有給付心房顫動病人「 NOAC」抗凝血劑，效果很好，可預防再次栓塞並減少出血風險。