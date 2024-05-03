美國資深女星雪兒（Cher）影視歌三棲，也都創下非凡成就，但77歲的她熱戀38歲的音樂製作人愛德華茲（Alexander Edwards），兩人交往1年多時常在公開場合放閃，卻也挨批「母子戀」；最近雪兒上節目被問到為何都找鮮肉當男友？她直言：「年紀相仿的男人都死了」，霸氣回應掀起熱議。

綜合外媒報導，雪兒和男友愛德華茲從公開交往至今，屢屢因堪比母子的年齡差飽受爭議，日前她上哈德森（Jennifer Hudson）的脫口秀節目，也正面回應有關交往對象的事情；雪兒稱與自己年紀相仿或比她年紀大的男人都死了，還有「他們總是誤會我高冷不敢接近我」。

77歲雪兒與38歲音樂人愛德華茲交往挨批「母子戀」。（圖／達志影像）

而雪兒也說自己私底下很害羞，愛德華茲對她展開熱烈追求時，她其實很緊張，甚至因為男方花名在外，還向朋友們表示，「別愛上年輕男人，我們老了，更不要因為幾封簡訊就戀愛腦」，但最後自己沒做到，還是心動了。

至於愛德華茲眾所皆知花心，還有小孩，卻把雪兒捧在手心寵愛，雪兒表示兩人交往後，愛德華茲把她當女王呵護，兩人也從未因為年齡差距產生問題；主持人也問雪兒會不會在意愛德華茲過去精彩的情史，她相當大度，「過去是過去，現在是現在」，與他交往的日子很開心幸福就是真的。

影視歌三棲的雪兒有許多經典作品，她也獲得多項大獎肯定，有一座奧斯卡金像獎、一座葛萊美獎、一座艾美獎和三座金球獎。