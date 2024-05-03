台中地檢署去年偵辦一起博弈集團，發現警政署警政監林明佐，在擔任台中市刑大大隊長林明佐期間，與該集團過從甚密，甚至向對方洩露偵查消息，遂指揮廉政署中部調查組、警政署政風室，前往林明佐辦公室及住家搜索，帶回相關證物，訊後依《組織犯罪防制條例》等6罪，向法官聲請羈押禁見獲准。

涉犯6罪的林明佐，中央警察大學行政警察學系60期畢業，擁有國立政治大學國際事務與策略研究所碩士，曾任內政部警政署刑事警察局紀錄科科長、偵查第四大隊大隊長、台中市刑大大隊長，他在台中市刑大擔任大隊長近3年期間屢破大案，尤其在打詐、肅槍等更是不遺餘力，不但被冠上「刑事戰將」，更被視為明日之星。

台中地檢署去年偵辦１件博弈集團，在帳冊中發現出現林明佐，懷疑他涉嫌洩密，包庇業者圖利，昨天（2日）會同廉政署，前往刑事局林明佐辦公室及住家執行搜索，另外檢察官也率6名廉署人員，到台中市刑大調閱相關資料，同時帶回副大隊長陳聖偉及科偵隊長施明志協助調查。

陳聖偉與施明志訊問後請回，林明佐則委任律師到場，經漏夜偵訊後，檢察官認林明佐涉犯《組織犯罪防制條例》「公務員明知為犯罪組織有據予以包庇罪」、《刑法》第132條「洩漏國防以外應秘密消息罪」、第270條、第268條「公務員包庇圖利供給賭博場所罪」、「公務員包庇圖利聚眾賭博罪」，及《洗錢防制法》第17條「公務員洩漏關於《犯洗錢防制法》第14條消息罪」及《貪污治罪條例》「公務員財產來源不明罪」等罪。

檢察官認為林明佐涉嫌重大，且有事實足認有逃亡、湮滅、偽造或勾串共犯或證人之虞，有羈押之原因及羈押之必要，爰向台中地方法院聲請羈押禁見，法官3日下午裁定聲押獲准。