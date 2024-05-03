上月30日，前立委、藝人余天女婿丈夫「Gary」陳鑒，涉詐欺案遭新北警當場逮捕，並在他身上查扣200餘萬元剛收回的贓款；而余天今(3)日表示，想要把外孫與孫女接回家照顧，但一直聯繫不上，對此，新北社會局已找到2外孫，並將安排社工到住家訪視。

余天女婿涉詐欺案，余天透露，平時都和照顧外孫的外傭聯繫，但今(3)日仍連絡不上，且2外孫已2天未到校，讓他很著急，下午將會到2外孫住家了解到底怎麼回事，也希望將小孩接回照顧。

對此，新北社福中心表示，3日下午接獲通報，立即請警方協尋，海山警分局已聯繫上男方家屬，獲知孩子在現住地由家屬照顧，社福中心將安排社工到家中訪視了解孩子的照顧情形

回顧整起案件，新北市海山警分局文聖派出所，本周二（4月30日）偵辦詐欺案件時，設計一場甕中鱉，指導受害者陳姓男子如約面交，當場逮捕李姓車手，並循線前往板橋捷運站地下通道，將蔡姓收水手以及陳鑒壓制逮捕。

據了解，陳鑒落網時神情錯愕，緊接竟向現場員警曬出余天特助名片，不斷喊冤，「我只是投資虛幣，沒有犯法。」不過由於罪證確鑿，警方仍依詐欺、洗錢罪將他帶回偵辦，檢方聲押禁見獲准。