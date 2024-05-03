行政院副院長鄭文燦（前排左二）、台中市副市長黃國榮（前排右二）等人3日視察台中國際會展中心西側展館，鄭文燦宣布中央核定西側展館60.31億元經費。（潘虹恩攝）

台中水湳國際會展中心東側展館已於2019年開工，西側展館卻因經費、權利金分配等因素「卡關」。行政院副院長鄭文燦3日南下視察工程計畫，同時宣布中央核定西側展館60.31億元經費，若未來物價指數波動，工程費有必要會再增加，後續由市府啟動後續作業，預計工期約7年。

鄭文燦3日南下台中視察國際會展中心西側展館，由台中市副市長黃國榮等人陪同。鄭文燦表示，「今天是來挺台中挺建設」，台中會展中心對於台中工商發展非常重要，加上台中又是中部四縣市經濟活動重鎮，投資會展中心非常有價值。

行政院副院長鄭文燦（右五）3日南下視察台中國際會展中心西側展館，並宣布中央核定西側展館60.31億元經費，台中市副市長黃國榮（中）等人也到場關心。（潘虹恩攝）

行政院副院長鄭文燦等人3日視察台中國際會展中心西側展館，現場聽取簡報了解工程計畫。（潘虹恩攝）

目前會展中心東側已蓋的差不多，加上西側共可提供4460個攤位，規模很大。

鄭文燦說，會展產業（MICE）是疫後復甦的象徵，應要設法把將參加會展的商務客轉成觀光客。會展中心能提通複合型使用，不僅可以辦各式展覽，舉凡國際論壇、社團或企業活動、演唱會等也都可利用，無論國貿局或市府營運管理都能促進地方經濟力提升。他並說明，若未來營運有盈餘，中央與地方約按照63：37分潤。

鄭文燦說，中央現在核定的經費略有提升到60億，增加了18億，因為是全額代辦，將來若營建物價指數有波動，工程經費會還是會根據原則來增加，務必要蓋好，希望今天宣布後，6月即可以簽約。他更說，目前他所知道的建設，行政院長陳建仁和我應該都會「清倉」，將沒定案的定案，至少中捷藍、綠線、中科、會展中心和海線鐵路雙軌都定案了，希望台中建設往前走。

黃國榮則表示，待該區大型建設完工後，會陸續標售台中區段徵收配餘地，否則配餘地閒置恐阻礙地區發展；標售配餘地除可還債支持重大建設，也供民間開發，帶動整體區域發展。

台中會展中心分為東西兩側，東側展館2019年動工，由市府自籌經費88億興建，預計提供2360攤位，盼明年完工營運；西側展館由經濟部國貿局出資約60億元，市府出地並興建，將可提供2100攤，預計工期7年。