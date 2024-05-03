蘇丹紅風波持續延燒，「優奇公司」生產的黑胡椒細粉日前檢出蘇丹紅，但因檢驗數值接近定量極限，被懷疑可能是偽陽性。食藥署3日公布複驗結果，確定檢出蘇丹紅，但上游「高林農貿」的2件原料則未檢出，懷疑產品可能不只有黑胡椒原料，有待新北進行行政調查。

食藥署副署長林金富說，新北衛生局4月19日進行查核，在黑胡椒細粉檢出蘇丹色素，26日請食藥署幫忙複驗，共收了3件檢體，其中的黑胡椒細粉檢出蘇丹色素3號9pbb，另兩件上游「高林農貿」的黑胡椒原料則未檢出。

為何產品有，上游卻沒有？林金富說，有可能是製成的污染，或是業者在產品中加上其他的成分，新北衛生局收到結果以後，還要跟「優奇」約談，了解到底黑胡椒細粉是不是只有黑胡椒原料，有待進一步的行政調查。

根據「優奇」提供的資料，相關產品共做170公斤，賣給下游10顯縣市、25家業者。經統計至5月2日，共下架53.67公斤產品。原本這些產品是預防性下架，但因複驗確定不合格，依法強制回收、銷毀。

林金富表示，因應黑胡椒產品檢出蘇丹紅事件，今年4月18日開始，食藥署已針對所有國家輸入的黑胡椒做百分百逐批查驗，合格才可以輸台。至今邊境共受理6批報驗，都在檢驗中。